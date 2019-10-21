Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 21.10.2019 - G. G. AndersonJetzt kostenlos streamen
Vom Ton- ins PULS 4-Studio: Vor Kurzem veröffentlichte G.G. Anderson sein neues Album und begeistert ein weiteres Mal die Schlagerwelt. Nun gesellt sich der Musiker zum lustigsten Stammtisch des Landes und will dem neuen "Sehr Witzig"-Host Gerold Rudle, Kabarettistin Lydia Prenner-Kasper und Witzekönig Harry Prünster den Witze-Thron streitig machen. Doch neben einer Menge an grandiosen Späßen finden auch persönliche Gespräche bei der Stammtischrunde Platz. Wie kam es zum multilingualen Künstlernamen des Stargastes und an welchen Orten hat er die besten Ideen für seine Songs? Sein Repertoire von über 1.000 komponierten Liedern ließ G.G. Anderson mit einigen Promis zusammenarbeiten. Und auch Lydia Prenner-Kasper scheint von einem satirischen Chanson nicht abgeneigt.
