Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 11.11.2019 - Reinhard NowakJetzt kostenlos streamen
Sehr witzig!?
Folge 8: Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 11.11.2019 - Reinhard Nowak
46 Min.Folge vom 11.11.2019Ab 6
Kabarettist und Schauspieler Reinhard Nowak macht dem PULS 4-Witzestammtisch die Punkte streitig. Gemeinsam mit Host Gerold Rudle, Kabarettistin Lydia Prenner-Kasper und Witzekönig Harry Prünster sorgt der Stargast für ausgelassene Witze-Stimmung.
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Sehr witzig!?
Alle 9 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Puls4