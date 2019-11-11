Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Sehr witzig!?

Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 11.11.2019 - Reinhard Nowak

PULS 4Staffel 7Folge 8vom 11.11.2019
Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 11.11.2019 - Reinhard Nowak

Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 11.11.2019 - Reinhard NowakJetzt kostenlos streamen

Sehr witzig!?

Folge 8: Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 11.11.2019 - Reinhard Nowak

46 Min.Folge vom 11.11.2019Ab 6

Kabarettist und Schauspieler Reinhard Nowak macht dem PULS 4-Witzestammtisch die Punkte streitig. Gemeinsam mit Host Gerold Rudle, Kabarettistin Lydia Prenner-Kasper und Witzekönig Harry Prünster sorgt der Stargast für ausgelassene Witze-Stimmung.

Weitere Folgen in Staffel 7

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Sehr witzig!?
PULS 4
Sehr witzig!?

Sehr witzig!?

Alle 9 Staffeln und Folgen