Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Sehr witzig!?

Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 09.12.2019 - Toni Knittel

PULS 4Staffel 7Folge 12vom 09.12.2019
Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 09.12.2019 - Toni Knittel

Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 09.12.2019 - Toni KnittelJetzt kostenlos streamen

Sehr witzig!?

Folge 12: Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 09.12.2019 - Toni Knittel

46 Min.Folge vom 09.12.2019Ab 6

Der lustigste Stammtisch Österreichs hat nicht nur eine Pointe nach der anderen zu bieten, sondern auch bezaubernde Musikeinlagen. Stargast Toni Knittel hat die Gitarre eingepackt und gibt zwischen den Witzerunden seine Hits zum Besten. Im Kampf um den Witzethron punktet Gastgeber Gerold Rudle mit den Themen "Ibiza" und "Rapid", und Kabarettistin Lydia Prenner-Kasper greift zum verdeckten Witz. Wer holt am meisten Punkte?

Weitere Folgen in Staffel 7

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Sehr witzig!?
PULS 4
Sehr witzig!?

Sehr witzig!?

Alle 9 Staffeln und Folgen