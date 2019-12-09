Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 09.12.2019 - Toni KnittelJetzt kostenlos streamen
Sehr witzig!?
Folge 12: Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 09.12.2019 - Toni Knittel
46 Min.Folge vom 09.12.2019Ab 6
Der lustigste Stammtisch Österreichs hat nicht nur eine Pointe nach der anderen zu bieten, sondern auch bezaubernde Musikeinlagen. Stargast Toni Knittel hat die Gitarre eingepackt und gibt zwischen den Witzerunden seine Hits zum Besten. Im Kampf um den Witzethron punktet Gastgeber Gerold Rudle mit den Themen "Ibiza" und "Rapid", und Kabarettistin Lydia Prenner-Kasper greift zum verdeckten Witz. Wer holt am meisten Punkte?
