Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Servus Kasperl

Servus Kasperl: Kasperl & Leopold: Der bissige Hexenbesen

ORF1Staffel 2024Folge 529vom 22.06.2024
Servus Kasperl: Kasperl & Leopold: Der bissige Hexenbesen

Servus Kasperl: Kasperl & Leopold: Der bissige HexenbesenJetzt kostenlos streamen

Servus Kasperl

Folge 529: Servus Kasperl: Kasperl & Leopold: Der bissige Hexenbesen

25 Min.Folge vom 22.06.2024

Hexe Hu ist unzufrieden mit ihrem Hexenbesen und tauscht ihn heimlich gegen den von Trixi aus. Als Trixi nun mit dem Besen Ordnung im Zoo machen will, fängt das Chaos so richtig an: anstatt aufzukehren, verursacht der Hexenbesen nämlich die pure Unordnung. Auch Lila, die Waldfee, kann hier nicht helfen und zu allem Überfluss beginnt der Besen jetzt auch noch alle zu beißen… Bildquelle: ORF

Weitere Folgen in Staffel 2024

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Servus Kasperl
ORF1
Servus Kasperl

Servus Kasperl

Alle 2 Staffeln und Folgen