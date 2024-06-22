Servus Kasperl: Kasperl & Leopold: Der bissige HexenbesenJetzt kostenlos streamen
Servus Kasperl
Folge 529: Servus Kasperl: Kasperl & Leopold: Der bissige Hexenbesen
25 Min.Folge vom 22.06.2024
Hexe Hu ist unzufrieden mit ihrem Hexenbesen und tauscht ihn heimlich gegen den von Trixi aus. Als Trixi nun mit dem Besen Ordnung im Zoo machen will, fängt das Chaos so richtig an: anstatt aufzukehren, verursacht der Hexenbesen nämlich die pure Unordnung. Auch Lila, die Waldfee, kann hier nicht helfen und zu allem Überfluss beginnt der Besen jetzt auch noch alle zu beißen… Bildquelle: ORF
