Servus Kasperl: Kasperl & Strolchi: Die WeihnachtspanneJetzt kostenlos streamen
Servus Kasperl
Folge 724: Servus Kasperl: Kasperl & Strolchi: Die Weihnachtspanne
22 Min.Folge vom 14.12.2024
Ganz aufgeregt bittet ein Weihnachtszwerg Kasperl & Strolchi um Hilfe, denn die Weihnachtsgeschenke sind in Gefahr. Im Wald bei den Zwergen angekommen, erfährt Kasperl was passiert ist. Ein riesengroßer Schneeball versperrt den Eingang zu einer Höhle und in dieser liegen alle Weihnachtsgeschenke! Aber wie soll das Christkind die Geschenke jetzt abholen, wenn es nicht in die Höhle kann? Bildquelle: ORF
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