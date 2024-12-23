Zum Inhalt springenBarrierefrei
Servus Kasperl

Servus Kasperl: Kasperl & Hopsi: Schicki, die Lebkuchenmaus

ORF1Staffel 2024Folge 734vom 23.12.2024
Servus Kasperl

23 Min.Folge vom 23.12.2024

Kasperl und Hopsi kaufen im Auftrag der Omamatschi einen Tannenbaum und ein Sackerl voller Lebkuchen. Während sie eine Rodel holen, um den Baum zu transportieren, erscheint die Lebkuchenmaus Schicki, die sich von der Arbeit bei der Lebkuchenfee davongeschlichen hat. Sie möchte nämlich ein bisschen Spaß haben und nicht nur arbeiten. Als Schicki den Baum und den Lebkuchensack entdeckt, hat sie eine Idee. Und so erleben Kasperl und Hopsi, als sie wenig später mit der Rodel zurückkommen, eine eher unangenehme Überraschung. Bildquelle: ORF

