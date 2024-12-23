Servus Kasperl: Kasperl & Hopsi: Schicki, die LebkuchenmausJetzt kostenlos streamen
Servus Kasperl
Folge 734: Servus Kasperl: Kasperl & Hopsi: Schicki, die Lebkuchenmaus
23 Min.Folge vom 23.12.2024
Kasperl und Hopsi kaufen im Auftrag der Omamatschi einen Tannenbaum und ein Sackerl voller Lebkuchen. Während sie eine Rodel holen, um den Baum zu transportieren, erscheint die Lebkuchenmaus Schicki, die sich von der Arbeit bei der Lebkuchenfee davongeschlichen hat. Sie möchte nämlich ein bisschen Spaß haben und nicht nur arbeiten. Als Schicki den Baum und den Lebkuchensack entdeckt, hat sie eine Idee. Und so erleben Kasperl und Hopsi, als sie wenig später mit der Rodel zurückkommen, eine eher unangenehme Überraschung. Bildquelle: ORF
Weitere Folgen in Staffel 2024
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Servus Kasperl
Alle 2 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0