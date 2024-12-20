Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 2024Folge 731vom 20.12.2024
Folge 731: Servus Kasperl: Kasperl & Strolchi: Wo ist Frau Holles Schnee geblieben?

23 Min.Folge vom 20.12.2024

In der Märchenstadt ist es furchtbar kalt und alles ist vereist. Alle warten auf Schnee, aber es schneit einfach nicht. Da wird Kasperl von einer Gans laut angeschnattert. Es stellt sich heraus, dass sie Fr. Holles Schneegans ist. Kasperl, Hamihami, das Krokodil und Strolchi, die glauben, dass sich die Gans verirrt hat, bringen sie zu Frau Holle zurück. Dort erfahren sie, warum es noch nicht geschneit hat. Der Eiswind hat seine Finger im Spiel! Bildquelle: ORF

