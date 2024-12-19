Zum Inhalt springenBarrierefrei
Servus Kasperl: Kasperl & Pezi: Wem gebührt die Krone?

ORF1Staffel 2024Folge 730vom 19.12.2024
23 Min.Folge vom 19.12.2024

Im Märchenland ist man verzweifelt. Es sollte bereits Winter sein, aber weder Schnee noch Frost haben sich eingestellt. Alles ist grau in grau, die Bäume sind kahl und es ist überall furchtbar gatschig. Die weise Sybilla kann Auskunft geben: Die Schneekönigin und der Winterkönig zanken sich, wer von ihnen die alleinige Regentschaft über die Natur haben soll. Aus diesem Grund ist die Jahreszeit sozusagen steckengeblieben. Kasperl und Pezi machen sich auf den Weg um die beiden Streithanseln zur Vernunft zu bringen. Das ist aber gar nicht so einfach, denn einer ist sturer als der andere.... Bildquelle: ORF

