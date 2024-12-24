Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Servus Kasperl

Servus Kasperl: Kasperl & Co: Das Weihnachtsabenteuer

ORF1Staffel 2024Folge 735vom 24.12.2024
Servus Kasperl: Kasperl & Co: Das Weihnachtsabenteuer

Servus Kasperl: Kasperl & Co: Das WeihnachtsabenteuerJetzt kostenlos streamen

Servus Kasperl

Folge 735: Servus Kasperl: Kasperl & Co: Das Weihnachtsabenteuer

23 Min.Folge vom 24.12.2024

Die Kasperlfamilie ist zu einer kleinen Weihnachtsparty der Hexenschwestern Urma und Irma eingeladen. Kasperl und Sepperl laufen schon voraus, die Großmutti muss noch warten bis der Gugelhupf fertig gebacken ist. Währenddessen werden im Hexenschloss die letzten Vorbereitungen getroffen. Irma hat sogar Vanillekipferln gebacken. Da diese allerdings etwas verbrannt sind und der Vanillezucker aus ist, verwendet sie irgendein weißes Pulver um die schwarzen Vanillekipferln weiß zu machen. Da sich Urma weigert zu kosten, probiert Irma selbst von ihren Kipferln. So nimmt das Unglück seinen Lauf, denn das weiße Pulver war ein uraltes Zauberpulver. Bildquelle: ORF

Weitere Folgen in Staffel 2024

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Servus Kasperl
ORF1
Servus Kasperl

Servus Kasperl

Alle 3 Staffeln und Folgen