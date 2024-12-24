Servus Kasperl: Kasperl & Co: Das WeihnachtsabenteuerJetzt kostenlos streamen
Servus Kasperl
Folge 735: Servus Kasperl: Kasperl & Co: Das Weihnachtsabenteuer
Die Kasperlfamilie ist zu einer kleinen Weihnachtsparty der Hexenschwestern Urma und Irma eingeladen. Kasperl und Sepperl laufen schon voraus, die Großmutti muss noch warten bis der Gugelhupf fertig gebacken ist. Währenddessen werden im Hexenschloss die letzten Vorbereitungen getroffen. Irma hat sogar Vanillekipferln gebacken. Da diese allerdings etwas verbrannt sind und der Vanillezucker aus ist, verwendet sie irgendein weißes Pulver um die schwarzen Vanillekipferln weiß zu machen. Da sich Urma weigert zu kosten, probiert Irma selbst von ihren Kipferln. So nimmt das Unglück seinen Lauf, denn das weiße Pulver war ein uraltes Zauberpulver. Bildquelle: ORF
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