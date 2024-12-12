Servus Kasperl: Kasperl & Co: Advent, AdventJetzt kostenlos streamen
Servus Kasperl
Folge 722: Servus Kasperl: Kasperl & Co: Advent, Advent
23 Min.Folge vom 12.12.2024
Der Briefträger vertauscht irrtümlich zwei Päckchen. Das eine sollte die Hexe Urma bekommen, sie hatte sich einen neuen Zaubertrank bestellt, das andere die Großmutti, die sich ein teures Rasierwasser aus Paris geordert hat. Sepperl ist der Leidtragende dieses Irrtums: Aus Neugierde schnuppert er an dem vermeintlichen Rasierwasser, und so passiert es: er verwandelt sich in eine Maus. Kasperl, der seinem Freund natürlich helfen möchte, macht sie mit ihm auf den Weg zum Hexenschloss... Bildquelle: ORF
