Servus Kasperl

Servus Kasperl: Kasperl & Hopsi: Besuch im Märchenwald

ORF1Staffel 2024Folge 721vom 11.12.2024
23 Min.Folge vom 11.12.2024

Ein Schneemann bittet Kasperl und Hopsi mit ihm ins Märchenland zu kommen. Die Märchenfee benötigt dringend ihre Hilfe. Dort angekommen erfahren sie den Grund. Alle Wichtel, die eigentlich die Weihnachtsgeschenke für das Christkind vorbereiten sollten, müssen die ganze Zeit niesen und sind so müde, dass sie es nicht schaffen fertig zu werden. Aber die Zeit drängt, denn Weihnachten steht vor der Tür, und das Christkind braucht die Geschenke um sie den Kindern zu bringen. Bald finden Kasperl und Hopsi heraus, dass der böse Zauberer Miraculus seine Finger im Spiel hat ... Bildquelle: ORF

ORF1
