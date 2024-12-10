Servus Kasperl: Kasperl & Leopold: Spuk im ZooJetzt kostenlos streamen
Servus Kasperl
Folge 720: Servus Kasperl: Kasperl & Leopold: Spuk im Zoo
24 Min.Folge vom 10.12.2024
Im Zoo herrscht große Aufregung - angeblich treiben Gespenster ihr Unwesen. Kasperl und Trixi können das nicht so recht glauben, bis plötzlich auch noch das Geld aus der Zookassa fehlt. Haben womöglich diese angeblichen Gespenster etwas damit zu tun? Bildquelle: ORF
Altersfreigabe:
0