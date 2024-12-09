Servus Kasperl: Kasperl & Buffi: Die Grube des TintifaxJetzt kostenlos streamen
Servus Kasperl
Folge 719: Servus Kasperl: Kasperl & Buffi: Die Grube des Tintifax
24 Min.Folge vom 09.12.2024
Buffi erhält einen Brief seines Bruders Baffi, indem dieser ihn um Hilfe bittet. Er soll so schnell wie möglich mit einer Leiter in den Zauberwald kommen. Kasperl und Buffi eilen sofort los. Es stellt sich heraus, dass der liebe Drache Urx dem Zauberer Tintifax entkommen ist und dabei im Zauberwald in eine Grube gestürzt ist aus der er alleine nicht heraus kann. Bildquelle: ORF
Altersfreigabe:
0