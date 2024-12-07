Zum Inhalt springenBarrierefrei
Servus Kasperl: Kasperl & Pezi: Wie zerronnen, so gewonnen

ORF1Staffel 2024Folge 717vom 07.12.2024
23 Min.Folge vom 07.12.2024

Dr. Servatius hat einen wichtigen Auftrag für Kasperl und Pezi. Die Schneemänner des Winterkönigs, die jedes Jahr den Schlitten des Nikolaus ziehen, sind von der Sommerfee geraubt worden. Wenn Kasperl und Pezi es nicht schaffen die Schneemänner rechtzeitig zurück zu bringen, wird das Nikolausfest für dieses Jahr ausfallen. Bildquelle: ORF

