Servus Kasperl

Servus Kasperl: Kasperl & Pezi: Die Trollenplage

Staffel 2024Folge 723vom 13.12.2024
Servus Kasperl: Kasperl & Pezi: Die Trollenplage

Servus Kasperl: Kasperl & Pezi: Die TrollenplageJetzt kostenlos streamen

Servus Kasperl

Folge 723: Servus Kasperl: Kasperl & Pezi: Die Trollenplage

22 Min.Folge vom 13.12.2024

Die Blumenfee bittet Kasperl und Pezi um Hilfe. Ihre Frühlingselfen, die sich jedes Jahr um die Frühlingsblumen kümmern, sind verschwunden, ebenso alle Blumen von den Wiesen. Die Fee hat den Verdacht, dass die Elfen entführt worden sind. Kasperl und Pezi haben auch gleich eine Idee, wie sie herausfinden können, wer hinter dem Verschwinden der Elfen und Blumen steckt. Bildquelle: ORF

Weitere Folgen in Staffel 2024

