Folge 723: Servus Kasperl: Kasperl & Pezi: Die Trollenplage
22 Min.Folge vom 13.12.2024
Die Blumenfee bittet Kasperl und Pezi um Hilfe. Ihre Frühlingselfen, die sich jedes Jahr um die Frühlingsblumen kümmern, sind verschwunden, ebenso alle Blumen von den Wiesen. Die Fee hat den Verdacht, dass die Elfen entführt worden sind. Kasperl und Pezi haben auch gleich eine Idee, wie sie herausfinden können, wer hinter dem Verschwinden der Elfen und Blumen steckt. Bildquelle: ORF
