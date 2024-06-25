Servus Kasperl: Kasperl & Co.: Bernie, der BärJetzt kostenlos streamen
Servus Kasperl
Folge 534: Servus Kasperl: Kasperl & Co.: Bernie, der Bär
24 Min.Folge vom 25.06.2024
Große Aufregung in Pimperlhausen. Aus dem Zirkus ist ein gefährlicher Bär entlaufen. Mutig beschließt Kasperl den Bären einzufangen. Doch als er diesem dann schließlich begegnet, ist alles anders, als er es sich gedacht hat. Bildquelle: ORF
Weitere Folgen in Staffel 2024
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Servus Kasperl
Alle 2 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0