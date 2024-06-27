Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Servus Kasperl

Servus Kasperl: Kasperl & Leopold: Die Wunschkette - 27.06.2024

ORF1Staffel 2024Folge 538vom 27.06.2024
Servus Kasperl: Kasperl & Leopold: Die Wunschkette - 27.06.2024

Servus Kasperl: Kasperl & Leopold: Die Wunschkette - 27.06.2024Jetzt kostenlos streamen

Servus Kasperl

Folge 538: Servus Kasperl: Kasperl & Leopold: Die Wunschkette - 27.06.2024

22 Min.Folge vom 27.06.2024

Lila hat von ihrer Tante eine Kette geschenkt bekommen - eine Wunschkette um genau zu sein. Berührt man sie und wünscht sich gleichzeitig etwas, geht der Wunsch sofort in Erfüllung. Als Zick und Zack es schaffen die Wunschkette zu stehlen, ahnt Kasperl Schreckliches und macht sich auf den Weg in die Räuberhöhle. Bildquelle: ORF

Weitere Folgen in Staffel 2024

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Servus Kasperl
ORF1
Servus Kasperl

Servus Kasperl

Alle 2 Staffeln und Folgen