22 Min.Folge vom 27.06.2024
Lila hat von ihrer Tante eine Kette geschenkt bekommen - eine Wunschkette um genau zu sein. Berührt man sie und wünscht sich gleichzeitig etwas, geht der Wunsch sofort in Erfüllung. Als Zick und Zack es schaffen die Wunschkette zu stehlen, ahnt Kasperl Schreckliches und macht sich auf den Weg in die Räuberhöhle. Bildquelle: ORF
