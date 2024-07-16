Servus Kasperl: Kasperl & Strolchi: Schlurfis geheimer PlanJetzt kostenlos streamen
Folge 563: Servus Kasperl: Kasperl & Strolchi: Schlurfis geheimer Plan
24 Min.Folge vom 16.07.2024
Kasperl bekommt Besuch von einem alten Freund, einem Gespenst. Eigentlich sollte es ja in einer Höhle auf Goldsäcke aufpassen, solange der Herr der Höhle verreist ist. Da dem Gespensterl aber so langweilig war, hat es beschlossen Kasperl zum Spielen einzuladen. Die Räuberfrau Schlurfi beschließt sofort die Gelegenheit zu nutzen und die nun unbewachten Goldsäcke aus der Höhle zu stehlen. Bildquelle: ORF
