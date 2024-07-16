Zum Inhalt springenBarrierefrei
Servus Kasperl

Servus Kasperl: Kasperl & Strolchi: Schlurfis geheimer Plan

ORF1Staffel 2024Folge 563vom 16.07.2024
24 Min.Folge vom 16.07.2024

Kasperl bekommt Besuch von einem alten Freund, einem Gespenst. Eigentlich sollte es ja in einer Höhle auf Goldsäcke aufpassen, solange der Herr der Höhle verreist ist. Da dem Gespensterl aber so langweilig war, hat es beschlossen Kasperl zum Spielen einzuladen. Die Räuberfrau Schlurfi beschließt sofort die Gelegenheit zu nutzen und die nun unbewachten Goldsäcke aus der Höhle zu stehlen. Bildquelle: ORF

