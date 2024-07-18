Servus Kasperl: Kasperl & Hopsi: Schwein gehabtJetzt kostenlos streamen
22 Min.Folge vom 18.07.2024
Kasperl und Hopsi helfen der Huber-Bäuerin bei der Arbeit. Als der Räuber Schlauklau ihr liebes Schwein Jolanthe stiehlt, um Schweinsbraten aus diesem zu machen, schmiedet Kasperl sofort einen Plan wie er Jolanthe retten und dem Räuber einen Streich spielen kann. Das Zauberbuch des Zauberers Miraculus ist ihm dabei eine große Hilfe. Bildquelle: ORF
