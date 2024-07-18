Zum Inhalt springenBarrierefrei
Servus Kasperl

Servus Kasperl: Kasperl & Hopsi: Schwein gehabt

ORF1Staffel 2024Folge 565vom 18.07.2024
Servus Kasperl: Kasperl & Hopsi: Schwein gehabt

Servus Kasperl: Kasperl & Hopsi: Schwein gehabtJetzt kostenlos streamen

Servus Kasperl

Folge 565: Servus Kasperl: Kasperl & Hopsi: Schwein gehabt

22 Min.Folge vom 18.07.2024

Kasperl und Hopsi helfen der Huber-Bäuerin bei der Arbeit. Als der Räuber Schlauklau ihr liebes Schwein Jolanthe stiehlt, um Schweinsbraten aus diesem zu machen, schmiedet Kasperl sofort einen Plan wie er Jolanthe retten und dem Räuber einen Streich spielen kann. Das Zauberbuch des Zauberers Miraculus ist ihm dabei eine große Hilfe. Bildquelle: ORF

Servus Kasperl
ORF1
Servus Kasperl

Servus Kasperl

