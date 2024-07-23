Zum Inhalt springenBarrierefrei
Servus Kasperl

Servus Kasperl: Kasperl & Hopsi: Pumpelstilzchens unsichtbare Mauer

ORF1Staffel 2024Folge 570vom 23.07.2024
Servus Kasperl: Kasperl & Hopsi: Pumpelstilzchens unsichtbare Mauer

Servus Kasperl: Kasperl & Hopsi: Pumpelstilzchens unsichtbare Mauer

Servus Kasperl

Folge 570: Servus Kasperl: Kasperl & Hopsi: Pumpelstilzchens unsichtbare Mauer

22 Min.Folge vom 23.07.2024

Die alte Kräuterfrau Amalia kommt zum Kasperlhaus. Sie hat im Wald Beeren für die Omamatschi gepflückt. Als Kasperl sich eine Erdbeere aus dem Korb nehmen will, sticht und verbrennt er sich fürchterlich. Im Korb sind keine Waldbeeren, sondern Disteln und Brennnesseln. Es stellt sich heraus, dass der listige Waldgnom Pumelstilzchen die Körbe vertauscht hat, als Amalia im Wald ein kurzes Nickerchen gehalten hat. Kasperl und Hopsi beschließen die Beeren zurückzuerobern. Bildquelle: ORF

