Servus Kasperl: Kasperl & Hopsi: Pumpelstilzchens unsichtbare MauerJetzt kostenlos streamen
Servus Kasperl
Folge 570: Servus Kasperl: Kasperl & Hopsi: Pumpelstilzchens unsichtbare Mauer
22 Min.Folge vom 23.07.2024
Die alte Kräuterfrau Amalia kommt zum Kasperlhaus. Sie hat im Wald Beeren für die Omamatschi gepflückt. Als Kasperl sich eine Erdbeere aus dem Korb nehmen will, sticht und verbrennt er sich fürchterlich. Im Korb sind keine Waldbeeren, sondern Disteln und Brennnesseln. Es stellt sich heraus, dass der listige Waldgnom Pumelstilzchen die Körbe vertauscht hat, als Amalia im Wald ein kurzes Nickerchen gehalten hat. Kasperl und Hopsi beschließen die Beeren zurückzuerobern. Bildquelle: ORF
Weitere Folgen in Staffel 2024
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Servus Kasperl
Alle 2 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0