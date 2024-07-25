Zum Inhalt springenBarrierefrei
Servus Kasperl: Kasperl & Buffi: Das knallrote Paket

ORF1Staffel 2024Folge 572vom 25.07.2024
22 Min.Folge vom 25.07.2024

Der Postbote Oliver bringt ein Paket für den Kasperl. Wer es geschickt hat, kann er nicht sagen, da kein Absender darauf steht. Buffi kann gerade noch verhindern, dass Kasperl das Paket öffnet. Er berichtet, sein Bruder Baffi hätte ihm erzählt, dass dieses Paket vom bösen Zauberer Tintifax sei, der wieder einmal versuchen möchte, den Kasperl zu fangen. Bildquelle: ORF

