22 Min.Folge vom 25.07.2024
Der Postbote Oliver bringt ein Paket für den Kasperl. Wer es geschickt hat, kann er nicht sagen, da kein Absender darauf steht. Buffi kann gerade noch verhindern, dass Kasperl das Paket öffnet. Er berichtet, sein Bruder Baffi hätte ihm erzählt, dass dieses Paket vom bösen Zauberer Tintifax sei, der wieder einmal versuchen möchte, den Kasperl zu fangen. Bildquelle: ORF
