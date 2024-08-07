Servus Kasperl: Kasperl & Strolchi: Notruf von der BlumeninselJetzt kostenlos streamen
Servus Kasperl
Folge 586: Servus Kasperl: Kasperl & Strolchi: Notruf von der Blumeninsel
23 Min.Folge vom 07.08.2024
Koko, der Papagei, holt Kasperl und Strolchi zu Hilfe. Die Blumeninsel ist in Gefahr. Ein Ungeheuer treibt dort sein Unwesen, zerstört alles und bedroht sogar die Blumenfee. Kasperl borgt sich den Zauberstab seines Freundes Simsi und macht sich mit Strolchi sofort auf den Weg um das Ungeheuer zu vertreiben. Bildquelle: ORF
