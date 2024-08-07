Zum Inhalt springenBarrierefrei
Servus Kasperl

Servus Kasperl: Kasperl & Strolchi: Notruf von der Blumeninsel

ORF1Staffel 2024Folge 586vom 07.08.2024
Servus Kasperl: Kasperl & Strolchi: Notruf von der Blumeninsel

23 Min.Folge vom 07.08.2024

Koko, der Papagei, holt Kasperl und Strolchi zu Hilfe. Die Blumeninsel ist in Gefahr. Ein Ungeheuer treibt dort sein Unwesen, zerstört alles und bedroht sogar die Blumenfee. Kasperl borgt sich den Zauberstab seines Freundes Simsi und macht sich mit Strolchi sofort auf den Weg um das Ungeheuer zu vertreiben. Bildquelle: ORF

