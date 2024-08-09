Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Servus Kasperl

Servus Kasperl: Kasperl & Leopold: Der entführte Papagei

ORF1Staffel 2024Folge 588vom 09.08.2024
Servus Kasperl: Kasperl & Leopold: Der entführte Papagei

Servus Kasperl: Kasperl & Leopold: Der entführte PapageiJetzt kostenlos streamen

Servus Kasperl

Folge 588: Servus Kasperl: Kasperl & Leopold: Der entführte Papagei

25 Min.Folge vom 09.08.2024

Mimi, Max Zwillingsschwester, ist zu Besuch im Zoo. Alle sind mit den Vorbereitungen für ein großes Willkommensfest beschäftigt und bemerken daher nicht, dass Zick und Zack, die beiden Räuber, Mimi entführen. Im Glauben Max entführt zu haben, machen sich die Diebe auf in ihre Höhle. Als Kasperl davon erfährt, macht er sich gemeinsam mit Max und Leopold auf, Mimi zu retten. Eine wilde Verwechslungsjagd beginnt. Bildquelle: ORF

Weitere Folgen in Staffel 2024

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Servus Kasperl
ORF1
Servus Kasperl

Servus Kasperl

Alle 3 Staffeln und Folgen