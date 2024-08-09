Servus Kasperl: Kasperl & Leopold: Der entführte PapageiJetzt kostenlos streamen
Servus Kasperl
Folge 588: Servus Kasperl: Kasperl & Leopold: Der entführte Papagei
25 Min.Folge vom 09.08.2024
Mimi, Max Zwillingsschwester, ist zu Besuch im Zoo. Alle sind mit den Vorbereitungen für ein großes Willkommensfest beschäftigt und bemerken daher nicht, dass Zick und Zack, die beiden Räuber, Mimi entführen. Im Glauben Max entführt zu haben, machen sich die Diebe auf in ihre Höhle. Als Kasperl davon erfährt, macht er sich gemeinsam mit Max und Leopold auf, Mimi zu retten. Eine wilde Verwechslungsjagd beginnt. Bildquelle: ORF
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