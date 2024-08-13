Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Servus Kasperl

Servus Kasperl: Kasperl & Co.: Das Duell der Hexen

ORF1Staffel 2024Folge 592vom 13.08.2024
Servus Kasperl: Kasperl & Co.: Das Duell der Hexen

Servus Kasperl: Kasperl & Co.: Das Duell der HexenJetzt kostenlos streamen

Servus Kasperl

Folge 592: Servus Kasperl: Kasperl & Co.: Das Duell der Hexen

23 Min.Folge vom 13.08.2024

Bei den beiden Hexenschwester Urma und Irma gibt es Streit. Es sind nur noch zwei Tage bis zu dem berüchtigten Hexenduell, bei dem entschieden wird, wer Oberhexe wird. Inzwischen flüchten alle Bürger von Pimperlhausen, denn das letzte Hexenduell der beiden, 70 Jahre zuvor, hatte verheerende Folgen. So wollen alle weg, bis wieder alles vorbei ist. Nur Kasperl, Sepperl und Großmutti bleiben. Großmutti hat nämlich beschlossen gegen dieses Duell etwas zu unternehmen. Mutig zieht sie los zum Hexenkeller ... Bildquelle: ORF

Weitere Folgen in Staffel 2024

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Servus Kasperl
ORF1
Servus Kasperl

Servus Kasperl

Alle 2 Staffeln und Folgen