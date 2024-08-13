Servus Kasperl: Kasperl & Co.: Das Duell der HexenJetzt kostenlos streamen
Servus Kasperl
Folge 592: Servus Kasperl: Kasperl & Co.: Das Duell der Hexen
23 Min.Folge vom 13.08.2024
Bei den beiden Hexenschwester Urma und Irma gibt es Streit. Es sind nur noch zwei Tage bis zu dem berüchtigten Hexenduell, bei dem entschieden wird, wer Oberhexe wird. Inzwischen flüchten alle Bürger von Pimperlhausen, denn das letzte Hexenduell der beiden, 70 Jahre zuvor, hatte verheerende Folgen. So wollen alle weg, bis wieder alles vorbei ist. Nur Kasperl, Sepperl und Großmutti bleiben. Großmutti hat nämlich beschlossen gegen dieses Duell etwas zu unternehmen. Mutig zieht sie los zum Hexenkeller ... Bildquelle: ORF
