Servus Kasperl: Kasperl & Co: Eine Kragenweite zu großJetzt kostenlos streamen
Servus Kasperl
Folge 625: Servus Kasperl: Kasperl & Co: Eine Kragenweite zu groß
23 Min.Folge vom 13.09.2024
Kasperl, Sepperl und die Großmutter besuchen den Flohmarkt beim Stadttheater. Auch Hexe Urma kommt vorbei, um sich alte Theaterkostüme zu kaufen, denn ihr größter Wunsch ist es einmal Schauspielerin zu werden. Beim Durchstöbern der alten Sachen findet Sepperl schließlich eine Kiste, mit der Aufschrift: Nicht öffnen! Gefährlicher Inhalt! Trotz der Warnung öffnet er die Kiste und findet darin einen Zaubermantel… Bildquelle: ORF
Weitere Folgen in Staffel 2024
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Servus Kasperl
Alle 2 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0