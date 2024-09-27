Servus Kasperl: Kasperl & Strolchi: Der Rabe OttokarJetzt kostenlos streamen
Folge 641: Servus Kasperl: Kasperl & Strolchi: Der Rabe Ottokar
24 Min.Folge vom 27.09.2024
Die Großmutti vom Kasperl hat Tante Agathe versprochen, ihr einen Nussstrudel zu backen. Das Problem ist nur, dass es in der ganzen Stadt keine Nüsse zu kaufen gibt. Kasperl und Strolchi beschließen deshalb, im Wald nach Nüssen zu suchen. Dabei bekommen sie Hilfe von einem Freund, dem Raben Ottokar. Er führt sie zu einem Baum, der goldene Nüsse trägt. Doch als Ottokar eine dieser Nüsse pflücken möchte, erscheint der Hüter der goldenen Nüsse und nimmt ihn mit in seine unterirdische Höhle. Kasperl und Strolchi folgen ihrem Freund, um ihn zu befreien. Bildquelle: ORF
