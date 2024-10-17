Servus Kasperl - Kasperl & Leopold: Die böse ZauberuhrJetzt kostenlos streamen
Folge 662: Servus Kasperl - Kasperl & Leopold: Die böse Zauberuhr
22 Min.Folge vom 17.10.2024
Im Zoo steht plötzlich eine riesige Uhr und niemand weiß woher sie kommt. Als die Uhr zu schlagen beginnt passiert es: Fritz scheint spurlos verschwunden zu sein. Auch beim nächsten Glockenschlag verschwindet ein Tier: diesmal ist es Eddi. Wo sind sie nur hin und was hat es mit dieser Uhr auf sich? Bildquelle: ORF
