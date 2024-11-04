Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Servus Kasperl

Servus Kasperl: Kasperl & Leopold: Das große Durcheinander

ORF1Staffel 2024Folge 683vom 04.11.2024
Servus Kasperl: Kasperl & Leopold: Das große Durcheinander

Servus Kasperl: Kasperl & Leopold: Das große DurcheinanderJetzt kostenlos streamen

Servus Kasperl

Folge 683: Servus Kasperl: Kasperl & Leopold: Das große Durcheinander

25 Min.Folge vom 04.11.2024

Kasperl und Leopold sollen Trixi im Zoo bei der Arbeit helfen, doch irgendwie scheint Leopold für alles zu klein und zu schwach zu sein. Da kommt Lila und bittet die beiden Freunde auf ihren Zauberstab aufzupassen. Leopold wittert seine Chance: er will Trixi mit dem Zauberstab beim Aufräumen helfen. Als er jedoch den Zauberspruch spricht kommt es zum großen Durcheinander: niemand spricht mehr, wie er soll - Bobby miaut, Nana meckert wie eine Ziege und Ella kräht wie ein Hahn. Bildquelle: ORF

Weitere Folgen in Staffel 2024

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Servus Kasperl
ORF1
Servus Kasperl

Servus Kasperl

Alle 3 Staffeln und Folgen