Servus Kasperl: Kasperl & Leopold: Das große DurcheinanderJetzt kostenlos streamen
Servus Kasperl
Folge 683: Servus Kasperl: Kasperl & Leopold: Das große Durcheinander
25 Min.Folge vom 04.11.2024
Kasperl und Leopold sollen Trixi im Zoo bei der Arbeit helfen, doch irgendwie scheint Leopold für alles zu klein und zu schwach zu sein. Da kommt Lila und bittet die beiden Freunde auf ihren Zauberstab aufzupassen. Leopold wittert seine Chance: er will Trixi mit dem Zauberstab beim Aufräumen helfen. Als er jedoch den Zauberspruch spricht kommt es zum großen Durcheinander: niemand spricht mehr, wie er soll - Bobby miaut, Nana meckert wie eine Ziege und Ella kräht wie ein Hahn. Bildquelle: ORF
Weitere Folgen in Staffel 2024
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Servus Kasperl
Alle 3 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 2024-2026: ORF 1