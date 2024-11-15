Zum Inhalt springenBarrierefrei
Servus Kasperl

Servus Kasperl: Kasperl & Buffi: Das rosa Sparschwein - 15.11.2024

ORF1Staffel 2024Folge 694vom 15.11.2024
Servus Kasperl: Kasperl & Buffi: Das rosa Sparschwein - 15.11.2024

24 Min.Folge vom 15.11.2024

Ein seufzendes rosa Sparschwein und eine geheimnisvolle Kiste beschäftigen diesmal Kasperl und seinen Freund Buffi. Als Buffi dann auch noch in dieser Kiste verschwindet und als rosa Wurm wieder auftaucht, ist dem Kasperl alles klar! Der böse Zauberer Tintifax hat hier wieder einmal seine Finger im Spiel... Bildquelle: ORF

