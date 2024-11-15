Servus Kasperl: Kasperl & Buffi: Das rosa Sparschwein - 15.11.2024Jetzt kostenlos streamen
Servus Kasperl
Folge 694: Servus Kasperl: Kasperl & Buffi: Das rosa Sparschwein - 15.11.2024
24 Min.Folge vom 15.11.2024
Ein seufzendes rosa Sparschwein und eine geheimnisvolle Kiste beschäftigen diesmal Kasperl und seinen Freund Buffi. Als Buffi dann auch noch in dieser Kiste verschwindet und als rosa Wurm wieder auftaucht, ist dem Kasperl alles klar! Der böse Zauberer Tintifax hat hier wieder einmal seine Finger im Spiel... Bildquelle: ORF
