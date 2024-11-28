Servus Kasperl: Kasperl & Leopold: Ein Löwe brüllt I-AhJetzt kostenlos streamen
Servus Kasperl
Folge 707: Servus Kasperl: Kasperl & Leopold: Ein Löwe brüllt I-Ah
26 Min.Folge vom 28.11.2024
Lilas Feenprüfung steht bevor und damit sie diese auch sicher besteht, will sie noch ein wenig Zaubern üben. Leopold will ihr dabei helfen und bittet Lila darum, ihn so zu verzaubern, dass er endlich wie ein großer Löwe brüllen kann. Doch leider geht der Zauber schief! Anstatt zu brüllen kann Leopold plötzlich nur noch "I-Ah" sagen und Eselsohren sind ihm auch noch gewachsen! Das wäre ja alles nicht so schlimm, wenn Lila alle Zutaten für den Gegenzauber hätte… Bildquelle: ORF
Servus Kasperl
