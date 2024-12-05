Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF1Staffel 2024Folge 715vom 05.12.2024
22 Min.Folge vom 05.12.2024

Die Hexe Wackelkopf schafft es durch einen hinterhältigen Trick, dem Nikolaus seinen Sack mit allen Geschenken wegzunehmen. Doch Kasperl und Hopsi sind zur Stelle, um dem verzweifelten Nikolaus zu helfen. Sie schmieden gleich einen Plan, wie sie die Hexe überlisten können, um den Nikolosack zurückzuholen. Bildquelle: ORF

ORF1
