Servus Kasperl: Kasperl & Hopsi: Roter Sack und Huckepack - 05.12.2024Jetzt kostenlos streamen
Servus Kasperl
Folge 715: Servus Kasperl: Kasperl & Hopsi: Roter Sack und Huckepack - 05.12.2024
22 Min.Folge vom 05.12.2024
Die Hexe Wackelkopf schafft es durch einen hinterhältigen Trick, dem Nikolaus seinen Sack mit allen Geschenken wegzunehmen. Doch Kasperl und Hopsi sind zur Stelle, um dem verzweifelten Nikolaus zu helfen. Sie schmieden gleich einen Plan, wie sie die Hexe überlisten können, um den Nikolosack zurückzuholen. Bildquelle: ORF
