ORF1Staffel 2024Folge 719vom 09.12.2024
24 Min.Folge vom 09.12.2024

Buffi erhält einen Brief seines Bruders Baffi, indem dieser ihn um Hilfe bittet. Er soll so schnell wie möglich mit einer Leiter in den Zauberwald kommen. Kasperl und Buffi eilen sofort los. Es stellt sich heraus, dass der liebe Drache Urx dem Zauberer Tintifax entkommen ist und dabei im Zauberwald in eine Grube gestürzt ist aus der er alleine nicht heraus kann. Bildquelle: ORF

