26 Min.Folge vom 21.12.2024
Es ist Weihnachten, und der Kasperl ist krank. Als Buffi mit einem der Hunde, Putzi samt Weihnachtsmütze, in die Apotheke geht um einen Fieberthermometer zu kaufen, wird Kasperl von Tintifax, der sich als Weihnachtsmann verkleidet hat, entführt. Er bringt ihn in den Weihnachtswald um ihn zu verzaubern. Da hat Buffi allerhand viel zu tun, um seinen Freund zu retten. Bildquelle: ORF
