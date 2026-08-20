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Silvia kocht

Silvia kocht: Unterwegs in der Rax-Schneeberg Region

ORF2Folge vom 20.08.2026
Silvia kocht: Unterwegs in der Rax-Schneeberg Region

Silvia kocht: Unterwegs in der Rax-Schneeberg RegionJetzt kostenlos streamen

Silvia kocht

Folge vom 20.08.2026: Silvia kocht: Unterwegs in der Rax-Schneeberg Region

25 Min.Folge vom 20.08.2026

Auf ihrer Tour in der Rax-Schneebergregion trifft Silvia Schneider Wolfgang Mahn. Er ist Outdoor-Trainer, Survival-Experte & Wanderführer. Zubereitet werden Lachsforelle und Lamm. Dazu gibt es Stockbrot, alles über offenem Feuer gekocht. Bildquelle: ORF/Silvia Schneider GmbH/Daniel Scherrer

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