Silvia kocht: Unterwegs in der Rax-Schneeberg RegionJetzt kostenlos streamen
Silvia kocht
Folge vom 20.08.2026: Silvia kocht: Unterwegs in der Rax-Schneeberg Region
25 Min.Folge vom 20.08.2026
Auf ihrer Tour in der Rax-Schneebergregion trifft Silvia Schneider Wolfgang Mahn. Er ist Outdoor-Trainer, Survival-Experte & Wanderführer. Zubereitet werden Lachsforelle und Lamm. Dazu gibt es Stockbrot, alles über offenem Feuer gekocht. Bildquelle: ORF/Silvia Schneider GmbH/Daniel Scherrer
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