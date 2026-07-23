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Silvia kocht

Silvia kocht: Unterwegs im Mostviertel

ORF2Folge vom 23.07.2026
Silvia kocht: Unterwegs im Mostviertel

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Silvia kocht

Folge vom 23.07.2026: Silvia kocht: Unterwegs im Mostviertel

25 Min.Folge vom 23.07.2026

Silvia Schneider erkundete das Mostviertel und machte Station auf Schloss Ernegg, am Golfplatz und in einer traditionsreichen Mühle. Kulinarisch führte die Reise zum Bärenwirt, wo Lachsforelle und Brennnessel-Einkorn-Risotto auf den Tisch kamen. Ein Besuch auf einer Straußenfarm rundete die Tour ab. Gerichte: - Gebeizte Neubrucker Lachsforelle - Brennnessel-Einkorn-Risotto Bildquelle: ORF/Silvia Schneider GmbH/Simeon Baker

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