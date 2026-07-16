Silvia kocht: Unterwegs im oberen DonautalJetzt kostenlos streamen
Silvia kocht
Folge vom 16.07.2026: Silvia kocht: Unterwegs im oberen Donautal
25 Min.Folge vom 16.07.2026
Silvia Schneider erkundete das obere Donautal: Mit Fischer Markus Luger holte sie Netze aus der Donau ein und bereitete frischen Zander zu. Im Sauwald entdeckte sie die regionalen Erdäpfel und lernte den Anbau in einer Erdäpfelpyramide kennen. Den Abschluss bildete eine Radtour entlang der Donau zu den schönsten Kraftplätzen der Region. Die Gerichte: -Zanderfilet mit Kräuterseitlingen -Fisch im Ganzen mit Petersilienkartoffeln Bildquelle: ORF/Silvia Schneider GmbH/Simeon Baker
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