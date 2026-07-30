Silvia kocht: Unterwegs in der Schladming-Dachstein RegionJetzt kostenlos streamen
Silvia kocht
Folge vom 30.07.2026: Silvia kocht: Unterwegs in der Schladming-Dachstein Region
25 Min.Folge vom 30.07.2026
Silvia Schneider erkundete die Region Schladming-Dachstein mit dem Rad und zu Fuß. Gemeinsam mit Downhill-Europameister Markus Pekoll ging es über das Preuneggtal und die Ursprungalm bis zu den Giglachseen. Dort wartete auch der kulinarische Teil der Tour. Gerichte: - Spinatknödel in Salbeibutter - Bauernpfandl mit Spätzle Bildquelle: ORF/Silvia Schneider GmbH/Simeon Baker
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