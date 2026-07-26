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Silvia kocht

Silvia kocht

ORF2Folge vom 26.07.2026
Silvia kocht

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Silvia kocht

Folge vom 26.07.2026: Silvia kocht

25 Min.Folge vom 26.07.2026

Von der Haubenküche auf die Alm: Richard Rauch und Hüttenwirte der Region Schladming-Dachstein verbinden ihre Küchenwelten. Gemeinsam entstehen kreative Almgerichte, die klassische Hüttengerichte mit modernen Akzenten verbinden. Diesmal stehen auf der Speisekarte: - Gebratener Saibling mit Gerstel-Gemüserisotto, Haselnüssen und Nussbutterschaum - Dukatenbuchteln mit Powidl Bildquelle: ORF/Silvia Schneider GmbH/Juraj Melicher

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