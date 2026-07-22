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Silvia kocht

Silvia kocht

ORF2Folge vom 22.07.2026
Silvia kocht

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Silvia kocht

Folge vom 22.07.2026: Silvia kocht

25 Min.Folge vom 22.07.2026

Lydia Maderthaner führt in dritter Generation den Kirchenwirt in Weistrach und bringt niederösterreichische Wirtshausküche mit. Bekannt ist sie vielen bereits durch ihr "Mostbratl" bei "9 Plätze - 9 Schätze". Gerichte: - Rindfleisch mit Semmelkren - Biskuitomelette mit Sanddorn, Joghurt und frischen Erdbeeren Bildquelle: ORF/Silvia Schneider GmbH/Simeon Baker

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