Silvia kocht
Folge vom 22.07.2026: Silvia kocht
25 Min.Folge vom 22.07.2026
Lydia Maderthaner führt in dritter Generation den Kirchenwirt in Weistrach und bringt niederösterreichische Wirtshausküche mit. Bekannt ist sie vielen bereits durch ihr "Mostbratl" bei "9 Plätze - 9 Schätze". Gerichte: - Rindfleisch mit Semmelkren - Biskuitomelette mit Sanddorn, Joghurt und frischen Erdbeeren Bildquelle: ORF/Silvia Schneider GmbH/Simeon Baker
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