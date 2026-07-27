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Silvia kocht

Silvia kocht

ORF2Folge vom 27.07.2026
Silvia kocht

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Silvia kocht

Folge vom 27.07.2026: Silvia kocht

25 Min.Folge vom 27.07.2026

Mit der Almkulinarik verbindet Spitzenkoch Richard Rauch vom Restaurant "Geschwister Rauch" gemeinsam mit Hüttenwirtinnen und Hüttenwirten der Region Schladming-Dachstein Haubenküche mit traditionellen Hüttengerichten. Diesmal werden serviert: - Erdäpfel und Steirerkas-Knödel mit Salat - Geröstetes Hirn mit confiertem Eidotter und Kräuter-Hirnpalatschinke Bildquelle: ORF/Silvia Schneider GmbH/Juraj Melicher

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