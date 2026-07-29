Silvia kocht
Folge vom 29.07.2026: Silvia kocht
25 Min.Folge vom 29.07.2026
Spitzenkoch Richard Rauch verbindet gemeinsam mit Hüttenwirtinnen und Hüttenwirten der Region Schladming-Dachstein klassische Almgerichte mit moderner Haubenküche. So entstehen besondere Kreationen, die während der Saison auf den Hütten serviert werden. Gerichte: - Hirschsugo mit Thymian-Nockerl und Lardo - Schweinefilet im Speck mit Gemüse Bildquelle: ORF/Silvia Schneider GmbH/Juraj Melicher
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