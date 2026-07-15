Silvia kocht
Folge vom 15.07.2026: Silvia kocht
25 Min.Folge vom 15.07.2026
Bei "Silvia kocht" drehte sich diesmal alles um die grüne Küche. Haubenkoch Lukas Kienbauer zeigte kreative vegetarische Gerichte und setzte dabei auf regionale, saisonale Zutaten sowie einen bewussten Umgang mit Lebensmitteln. Gerichte: - Grünes Gazpacho I Gurke I Apfel I Fencheljoghurt - Salatherzen I Duftgeranie I Mandel Bildquelle: ORF/Silvia Schneider GmbH/Simeon Baker
Alle verfügbaren Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 2025-2026: ORF 2