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Silvia kocht

Silvia kocht

ORF2Folge vom 15.07.2026
Silvia kocht

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Silvia kocht

Folge vom 15.07.2026: Silvia kocht

25 Min.Folge vom 15.07.2026

Bei "Silvia kocht" drehte sich diesmal alles um die grüne Küche. Haubenkoch Lukas Kienbauer zeigte kreative vegetarische Gerichte und setzte dabei auf regionale, saisonale Zutaten sowie einen bewussten Umgang mit Lebensmitteln. Gerichte: - Grünes Gazpacho I Gurke I Apfel I Fencheljoghurt - Salatherzen I Duftgeranie I Mandel Bildquelle: ORF/Silvia Schneider GmbH/Simeon Baker

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