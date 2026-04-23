SK Kölsch
Folge 1: Der Schatz des Samurai
47 Min.Folge vom 23.04.2026Ab 16
Die Archäologen Michael Schwertner und seine Assistentin Sabine Kunst reißen sich heimlich einen antiken Schatz unter den Nagel - und locken eine Gruppe Japaner an, die ein geradezu "mörderisches" Interesse an dem Geschmeide hat ...
Weitere Folgen in Staffel 2
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Alle Staffeln im Überblick
SK Kölsch
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Action, Krimi-Drama
Produktion:DE, 1998
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1-6: Nostro Film GmbH