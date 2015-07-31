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SK Kölsch

Funkenmariechen ist tot

SAT.1Staffel 2Folge 7vom 31.07.2015
Funkenmariechen ist tot

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Folge 7: Funkenmariechen ist tot

43 Min.Folge vom 31.07.2015Ab 16

Die 18-jährige Marie ist auf dem nächtlichen Heimweg von einer Videothek verschwunden - nur ihr blutverschmiertes Rad wird gefunden. Jupp und Taube finden schon bald Verdächtige: Videothekar Nick, der Marie als Letzter gesehen hat, sowie Polizei-Kollege Winter, der mit Nick und Marie zu tun hatte, kommen als Täter in Frage. Kurze Zeit später wird nicht nur Maries Leiche gefunden, sondern auch noch ihre Freundin Wanda ermordet ...

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