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SK Kölsch

Bock geschossen

SAT.1Staffel 2Folge 6vom 23.04.2026
Bock geschossen

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Folge 6: Bock geschossen

46 Min.Folge vom 23.04.2026Ab 12

Im Stadion des 1. FC Köln werden Jupp und Taube Zeugen einer Katastrophe: Geißbock Hennes, Maskottchen der Kölner, wird durch einen gezielten Schuss niedergestreckt! Der Täter fällt kurz nach dem Attentat selbst einem Mord zum Opfer. Angesichts der Bluttaten bricht Vereinsanwalt Dr. Schmitz sein Schweigen: Er verrät Jupp und Taube, dass Leonidas Varydis, der Star der Mannschaft, entführt wurde ...

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