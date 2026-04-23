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SK Kölsch

Jupps Waffe

SAT.1Staffel 2Folge 12vom 23.04.2026
Jupps Waffe

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Folge 12: Jupps Waffe

47 Min.Folge vom 23.04.2026Ab 12

Mord im Pflegeheim: Reimer, Jupps ehemaliger Partner, wird erschossen aufgefunden. Vor der Leiche findet man einen Revolver, der sich nach eingehender Untersuchung als die Tatwaffe erweist. Es stellt sich heraus, dass die Waffe Jupp gehört. Jupp wird vom Dienst suspendiert, doch zusammen mit Taube bleibt er am Ball ...

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