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SK Kölsch

Vätersorgen

SAT.1Staffel 2Folge 11vom 23.04.2026
Vätersorgen

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Folge 11: Vätersorgen

47 Min.Folge vom 23.04.2026Ab 12

Eberhard Büssow wurde mit Messerstichen in seinem Bett ermordet. Jupp und Taube finden sowohl Leichnam als auch Umgebung akribisch gereinigt vor. Aufgrund der Indizien verhaften sie die Ehefrau des Opfers. Doris Büssow kann kein Alibi vorweisen und wurde im Testament als Alleinerbin eingesetzt. Kurz darauf macht die Pathologin eine interessante Entdeckung ...

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