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SK Kölsch

Die Queen des Swing

SAT.1Staffel 2Folge 4vom 23.04.2026
Die Queen des Swing

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SK Kölsch

Folge 4: Die Queen des Swing

47 Min.Folge vom 23.04.2026Ab 12

Auf DJ Alessa, die "Queen des Swing", und ihren Manager wird ein Anschlag verübt. Die beiden können sich gerade noch retten, doch für einen von Alessas Fans kommt jede Hilfe zu spät. Er wird von einem Auto angefahren und in den Tod gerissen. Der Eigentümer des Wagens, Wolfgang Bier, ist Alessas Ex-Freund ...

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