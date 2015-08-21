SK Kölsch
Folge 13: Einer ist schuld
46 Min.Folge vom 21.08.2015Ab 16
Der mysteriöse Tod eines Jungunternehmers führt Jupp und Taube auf die Spur eines gigantischen Anlagebetrugs: Viele Kleinanleger - unter ihnen Taube und dessen Finanzberater Friedhelm Schön, aber auch ein großer Teil der Düsseldorfer Kriminellen - haben in den so genannten US-Sunshine-Immobilienfonds mit der Aussicht auf hohe Renditen investiert. Was keiner ahnte: Der Vorstandsvorsitzende will sich mit den Millionen absetzen ...
Weitere Folgen in Staffel 2
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SK Kölsch
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Action, Krimi-Drama
Produktion:DE, 1998
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1-6: Nostro Film GmbH